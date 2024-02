Investor des VfB Stuttgart: Porsche-Einstieg ist jetzt amtlich

1 Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzer und Vorstand Finanzen und IT bei Porsche, erhält einen Sitz im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Eintragung im Handelsregister ist erfolgt. Der Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen ist Anteilseigner der VfB AG. Daraus ergibt sich zunächst zweierlei.











Jetzt ist es amtlich. Die Porsche AG steht als Anteilseigner der VfB Stuttgart AG im Handelsregister. Der Sportwagenhersteller hat wie vereinbart in einem ersten Schritt 5,49 der Anteile erworben. Die zweite Tranche in Höhe von 5,20 Prozent ist für den Sommer vorgesehen. Die Eintragung erfolgte bereits am 7. Februar. Daraus ergibt sich für den Fußball-Bundesligisten zweierlei. Erstens: Es fließen zunächst 20,75 Millionen Euro an den VfB. Zweitens: Porsche erhält zwei Sitze im Aufsichtsrat des VfB.