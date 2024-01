VfB Stuttgart: Was der VfB mit den Porsche-Millionen vorhat

Was der VfB mit den Porsche-Millionen vorhat

1 Porsche ist seit dieser Saison wieder sehr präsent in der MHP-Arena. Foto: imago/Robin Rudel

Nun endlich ist der Knopf dran am Deal des VfB Stuttgart mit der Porsche AG. Der Bundesligist kann in den nächsten Monaten mit über 40 Millionen Euro planen. Wofür gibt er das Geld aus?











Link kopiert



An diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) kommt das Team von RB Leipzig zum VfB Stuttgart. In der MHP-Arena steigt das Duell mit dem VfB Stuttgart – und zum vorerst letzten Mal ist es ein Aufeinandertreffen von zwei von Porsche gesponserten Bundesligamannschaften. Denn: Während der Autobauer beim VfB groß einsteigt, steigt er am Saisonende bei den Sachsen aus.