Höcke und Co. in Rottweil

1 In der Rottweiler Stadthalle Foto: Stein

Die AfD-Umfragewerte täuschen nicht: Beim „Rottweiler Dialog“ ist die Stadthalle in Rottweil am Donnerstagabend rappelvoll.









Vor der Rottweiler Stadthalle stehen am Donnerstagabend nach Polizeiangaben nicht nur rund 500 Demonstranten, sondern auch Hunderte Menschen, in der Warteschlange, um beim „Rottweiler Dialog“ des AfD-Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen dabei zu sein. In der Halle selbst werden derweil eifrig zusätzliche Stuhle aufgestellt, die vorbereiteten Stuhlreihen vergrößert. Das berichtet der Schwarzwälder Bote. Am Ende sind es wohl knapp 1000 Menschen aus allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten, die den Reden und Diskussionsbeiträgen konzentriert folgen.