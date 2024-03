1 Angelika Schneider und Michael Fingas vor der Klinik: Manchmal reicht es schon, wenn Patienten sich gesehen fühlen. Foto: Simon Granville

Die Kliniken suchen neue Notaufnahmebegleiter. Das Ehrenamt ist ungewöhnlich, bewegend und aus dem Ludwigsburger Klinikalltag nicht wegzudenken. Es sagt aber auch viel über unser Gesundheitssystem aus.











Schon kleine Taten können in der Notaufnahme der Ludwigsburger Klinik riesige Wirkung haben, sagt Angelika Schneider. Sie erinnert sich beispielsweise an einen Jungen, der von seinem Pferd gefallen war. Verletzt, einsam und immobilisiert lag er in einem Behandlungszimmer. „Er weinte und sagte, er würde so gerne zu Hause anrufen, seine Familie macht sich Sorgen.“ Schneider suchte in den Sachen nach seinem Handy, wählte die Nummer und hielt ihm das Gerät ans Ohr. Er sei unendlich dankbar gewesen, „ich habe ihm in der Not geholfen, ohne etwas Medizinisches zu machen“.