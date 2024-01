Ärger in Ludwigsburg: Klinikendirektorin wirft das Handtuch

Ärger in Ludwigsburg

1 Anne Matros hört Ende Juli in Ludwigsburg auf. Foto: privat

Die Leiterin der RKH-Kliniken im Landkreis Ludwigsburg Anne Matros hat gekündigt. Grund sind offenbar Unstimmigkeiten mit dem Geschäftsführer Jörg Martin. Der steht seit langem wegen seines Führungsstils in der Kritik.











Es kehrt keine Ruhe ein in der Regionalen Kliniken Holding (RKH). Die Regionaldirektorin Anne Matros hat gekündigt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind offenbar am Mittwoch über die Personalie informiert worden. Im April 2020 hatte Matros die Stelle von Matthias Ziegler und damit die Verantwortung für die Häuser in Ludwigsburg und Bietigheim übernommen. Ziegler war nach zehn Jahren als Regionaldirektor auf eigenen Wunsch als Geschäftsführer ans Klinikum Esslingen gewechselt.