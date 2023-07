Diskussion um CSD-Parade in Stuttgart

1 Die Landtagspräsidentin will aus „tiefster eigener Überzeugung“ an der CSD-Parade teilnehmen. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Immer wieder knirscht es zwischen OB Frank Nopper und der Queeren Community in Stuttgart, jetzt hat der die Teilnahme an der CSD-Parade abgesagt. Landtagspräsidentin Muhterem Aras findet vor allem die Begründung unsinnig.









Mit seiner Absage, am 29. Juli an der CSD-Polit-Parade in Stuttgart teilzunehmen, hat OB Frank Nopper die queere Community irritiert, mit der Begründung brachte er außerdem seinen Amtsvorgänger Fritz Kuhn auf die Palme: Es sei „geübte Praxis auch unter Fritz Kuhn und Wolfgang Schuster im Amt des Oberbürgermeisters“ gewesen, nicht mitzufahren. Das stimmt aber nicht. Kuhn veröffentlichte ein Archivfoto, das ihn 2015 im CSD-Getümmel zeigt. Die Rathausspitze räumte den Fehler ein.