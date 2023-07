1 Der frühere OB Fritz Kuhn (Grüne) im Juli 2015 bei der Stuttgarter CSD-Parade. Foto: 7//aktuell

Dass sich OB Frank Nopper (CDU) bei seiner Absage für die CSD-Parade auf seine Vorgänger beruft, die nicht mitgefahren seien, wundert Fritz Kuhn. Die Stadt habe doch ein Archiv. „Ich war mit meiner Frau begeistert dabei“, sagt der Grüne unserer Redaktion.









Jüngst hat OB Frank Nopper (CDU) bei der Eröffnung eines Spielplatzes mitgefeiert, will aber nicht zum größten und buntesten Fest in der Stuttgarter City, zur CSD-Parade am Samstag, 29. Juli, kommen. Darüber wird gerade in der Stadt kontrovers diskutiert. Die einen meinen, da gehöre der Rathauschef einer Großstadt zwingend hin. Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sei im Juni in der bayerischen Landeshauptstadt mitgefahren. Andere wiederum finden, auf Nopper komme es bei dem Umzug und der Demonstration für gleiche Rechte nun wirklich nicht an. Man brauche keinen Politiker, der „nicht authentisch“ dabei sei und nur für die Medien in die Kameras strahle.