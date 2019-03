Dieselfahrverbote in Stuttgart

Ab dem 1. April betrifft das Fahrverbot für Diesel-4-Fahrzeuge auch die Stuttgarter Bürger. Unsere Lokalredaktion nahm dies zum Anlass, Verkehrsminister Winfried Hermann und Sachgebietsleiterin Gisa Gaietto mit Lesern ins Gespräch zu bringen. Lokalchef Jan Sellner gibt eine Einschätzung.

Stuttgart - Am 1. April tritt das Fahrverbot auch für Stuttgarter Besitzer von Diesel mit Euro-4-Norm und niedriger in Kraft – gleichzeitig mit der großen VVS-Tarifrefom im öffentlichen Nahverkehr. Für unsere Lokalredaktion war das Anlass zu einer Telefonaktion mit dem Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und der für Ausnahmegenehmigungen zuständigen Sachgebietsleiterin in der Stuttgarter Verkehrsbehörde Gisa Gaietto.

Großes Beteiligung der Leser

Viele Leserinnen und Leser haben sich mit ihren oft kritischen Fragen gemeldet und ihre persönliche Betroffenheit geschildert. Dabei wurde deutlich: Eine Lockerung bei der Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen ist nicht geplant. Eine Aussage von Verkehrsminister Hermann ließ allerdings aufhorchen. Im Videointerview erläutert Lokalchef Jan Sellner die Hintergründe und Ergebnisse der Telefonkonferenz.