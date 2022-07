1 Viele Menschen haben Angst vor Hornissen, töten sollte man sie aber nicht. Foto: FedBul / shutterstock.com

Die erste Reaktion bei einer Begegnung mit Hornissen ist oftmals zur Fliegenklatsche zu greifen. Aber ist das überhaupt erlaubt?















Link kopiert

Hornissen sind in der Regel zwar nicht so lästig wie Wespen, doch durch ihre Größe sind sie viel furchteinflößender für viele Menschen. Das liegt wohl auch daran, dass ihre Stiche mehr schmerzen als die von Bienen oder Wespen. Ist aber die Angst ein ausreichender Grund, um die Insekten zu töten?

Ist es erlaubt, Hornissen zu töten?

Was viele nicht wissen, ist, dass wild lebende Tiere und Pflanzen in Deutschland generell unter dem allgemeinen Artenschutz stehen. Konkret heißt es in § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes, dass wild lebende Tiere nicht mutwillig und ohne vernünftigen Grund gefangen, verletzt oder getötet werden dürfen. Aber auch ihre Lebensstätten dürfen nicht beeinträchtigt oder zerstört werden. Hornissen zählen wie Wespen und Bienen jedoch zu den besonders geschützten Tierarten. Für sie gelten daher noch strengere Maßstäbe. Kurz gesagt: Per Gesetz ist das Töten von Hornissen untersagt.

Lesen Sie auch: Was hilft gegen Mücken?

Drohen Strafen beim Töten von Hornissen?

Das Bundesnaturschutzgesetz lässt zumindest in der Theorie Bußgelder von bis zu 50.000 Euro bei Verstößen gegen den besonderen Artenschutz der Hornissen zu. Allerdings ist die Zahl sehr weit von der Realität entfernt, wie Recherchen des Aufklärungsportals Correctiv in Bezug auf Wespen ergeben haben. Schließlich ist es nahezu unmöglich, das Töten einzelner Tiere zu ahnden. Und selbst wenn Beamte Zeugen eines Deliktes werden sollten, würden sie es vermutlich bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Man sollte die niedrige Aufklärungsquote jedoch nicht als Freifahrtschein verstehen, um wie wild Hornissen zu töten. Denn in der Natur fungieren die Hautflügler nicht nur als Schädlingsbekämpfer, sondern auch als Pflanzenbestäuber. Sie sind damit ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems. Wie man richtig mit Wespen und Hornissen umgeht, ohne sie zu töten, haben wir in diesem Beitrag für Sie zusammengefasst.

Darf man die Nester zerstören?

Wie bereits erwähnt, umfasst der Schutz der Hornissen auch ihre Lebensstätten, also die Nester. Es ist daher ebenfalls verboten, diese mutwillig zu zerstören. Wenn Sie das Nest stört, können Sie die örtliche Naturschutzbehörde oder einen Tierschutzverein verständigen, um zu besprechen, ob und wie sich das Nest am besten entfernen lässt.