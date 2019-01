1 CDU-Landeschef Thomas Strobl empfängt die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer im Kloster Schöntal. Foto: dpa

Die Südwest-CDU macht mobil gegen weitere Diesel-Fahrverbote. Sie fordert, die Grenzwerte für Stickoxide neu festzulegen.

Schöntal - Die Südwest-CDU will die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide überprüfen lassen. Bis dahin dürften keine weiteren Fahrverbote gegen Dieselfahrzeuge verhängt werden, fordert sie in der Schöntaler Erklärung, die rund 150 Mitglieder am Samstag in Schöntal verabschiedet haben. „Den aktuellen Feldzug gegen den Diesel lehnen wir ab“, heißt es in dem Papier. Die CDU setze auf technischen Fortschritt statt auf Verbote. Mit den Grünen müsse nun noch einmal verhandelzt werden, sagte Generalsekretär Manuel Hagel.

Unterstützung erhielt der Landesverband auch von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Umwelt- und Klimaschutz dürften nicht „durch eine Deindustrialisierung Deutschlands und nicht durch einen Verlust von Arbeitsplätzen“ erzielt werden, sagte sie bei ihrem Kurzbesuch in Schöntal. Das Papier sei eine gute Grundlage für eine Diskussion in der gesamten Partei. Sie lehnte auch ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ab. „Das, was wir jetzt erleben, ist eine reine Phantomdebatte“, sagte sie. Auf einem Großteil der Straßen in Deutschland gebe es bereits Höchstgeschwindigkeiten.

Druck machen will die CDU auch bei der Entlastung der Bürger. Der Solidaritätszuschlag müsse noch in diesem Jahr abgeschafft werden, forderte Parteichef Thomas Strobl. Das entlaste vor allem das Handwerk. Zudem müssten kleiner und mittlere Unternehmen noch mehr bei Forschungsvorhaben unterstützt werden. te

Bei dem Treffen in Schöntal demonstrierten Kramp-Karrenbauer und Strobl Einigkeit. Baden-Württemberg war immer eine CDU-Hochburg, und wir haben das gemeinsame Ziel, dass es auch wieder eine Hochburg wird“, sagte die Bundesvorsitzende. Bei der Entscheidung über die Nachfolge von Angela Merkel hatten sich viele der 65 000 CDU-Mitglieder für den früheren Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz ausgesprochen. Strobl erklärte, alle akzeptierten die demokratische Entscheidung. Es gebe einen „engen Schulterschluss“. er . CDU-Generalsekretär Manuel Hagel bewertete das Treffen als Erfolg. „Bei unserer Klausur in Schöntal, bei unserem Familientreffen, machen wir traditionell CDU-Politik pur. Eine Politik der Chancen, nicht der Verbote.“