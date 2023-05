1 Auf der Flucht erfahren vor allem die Kinder großes Leid. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

Trotz sinkender Steuereinnahmen: Diakonie und Caritas sichern die Ökumenische Fachstelle Asyl in Ludwigsburg. Sie kümmert sich auch um Menschen, die illegal im Land sind.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Die Ökumenische Fachstelle Asyl in Ludwigsburg kümmert sich künftig verstärkt um traumatisierte Flüchtlinge und Menschen, die illegal, also ohne Aufenthaltserlaubnis im Landkreis leben. Das teilten der Kreisdiakonieverband und die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz mit. Die beiden kirchlichen Körperschaften betreiben die Einrichtung im „Haus der Kirche und Diakonie“ am Marktplatz.