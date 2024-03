1 Cannabis soll für Volljährige zum Eigenverbrauch unter bestimmten Regelungen legalisiert werden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am Cannabis-Gesetz scheiden sich die Geister: Die einen wollen es so schnell wie möglich, die anderen am liebsten gar nicht. Wegen möglichen Verzögerungen bei der Einführung des Gesetzes werden die Grünen im Landtag nun mit zahlreichen Mails belastet.











Weil sich die Einführung des Cannabis-Gesetzes möglicherweise verzögern könnte, haben Verfechter die Landtags-Grünen mit zahlreichen Mails derart belastet, dass die IT-Abteilung des Landtags einschreiten musste. Es seien technische Maßnahmen ergriffen worden, um der Spam-Mails Herr zu werden, sagte eine Sprecherin des Landtags in Stuttgart. Weder sie noch eine Sprecherin der Grünen-Fraktion nannten Details dazu oder zur Anzahl. Die Fraktionssprecherin deutete aber an, mit Mails regelrecht geflutet zu werden. Die Landtags-IT und die Abgeordneten seien arbeitsfähig, hieß es.