1 Flüchtlinge an Bord der Sea Watch 3 Foto: dpa/Fabian Heinz

In Rottenburg sind zwei 18-jährige Somalier angekommen, die von der Sea Watch 3 aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Sie wurden gemeinsam in einer kleinen Wohnung untergebracht.

Rottenburg - Die Stadt Rottenburg hatte angeboten, bis zu 50 in Seenot geratene Flüchtlinge des Rettungsschiffs Sea-Watch 3 aufzunehmen – am Dienstag sind zwei Gerettete in der Stadt angekommen. Es handelt sich um zwei 18-jährige Somalier, die in einer Wohnung untergebracht wurden.

Insgesamt 16 Kommunen haben sich in Baden-Württemberg dem Bündnis Sichere Häfen angeschlossen, darunter auch Rottenburg. Die Städte wollen einen Beitrag dazu leisten, „die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer zu beenden“. Seit Gründung des Bündnisses im Jahr 2018 seien zwölf aus Seenot gerettete Menschen auf die Städte der Initiative in Baden-Württemberg verteilt worden, sagt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe.