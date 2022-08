1 Mit diesen Mitteln beseitigen Sie die unansehnlichen braunen Ablagerungen. Quelle: Unbekannt

Die braunen Ablagerungen im WC sind in der Regel ein Mix aus Urinstein und Kalk. Sie haften meist hartnäckig in der Schüssel und lassen sich mit normalen Reinigern oft nicht entfernen. Es kann sich jedoch auch um Braunstein handeln, also Ablagerungen von Eisen oder Mangan. Wie Sie die Toilette wieder sauber bekommen, lesen Sie hier.

Essig und Natron gegen braune Ablagerungen

Besorgen Sie sich eine große Flasche Essig oder gleich einen Kanister voll. Außerdem brauchen Sie Natron (Auf Amazon bestellen / ANZEIGE). Schütten Sie zunächst den Essig in die Toilette, bis dieser das stehende Wasser im Abfluss ersetzt hat. Geben Sie dann eine ordentliche Menge Natron hinzu. Achtung, wenn das Natron auf den Essig fällt, beginnt es zu schäumen. Lassen Sie das Ganze nun so lange wie möglich einwirken und reinigen Sie im Anschluss die Schüssel mit den Resten des Essigs und des Natrons. Falls auch am Spülrand braune Ablagerungen sind, können Sie einige Papiertücher mit Essig tränken und diese in den Spülrand klemmen. Nach ein paar Stunden Einwirkzeit sollte sich der braune Kalk dann leicht mit der Bürste entfernen lassen.

Zitronensäure gegen Kalk und Urinstein

Statt Essig können Sie auch Zitronensäure verwenden, um die Ablagerungen im Klo zu entfernen. Kochen Sie am besten im Wasserkocher oder in einem Topf Wasser auf und geben Sie einige Löffel pulverförmige Zitronensäure dazu. Schütten Sie die heiße Mixtur dann in die Toilette und lassen Sie das Ganze so lange wie möglich einwirken, bevor Sie die Schüssel mit den Resten reinigen. Um die Ablagerungen am Spülrand zu entfernen, können Sie Papiertücher mit flüssiger Zitronensäure tränken und diese dann in den Rand klemmen.

Putzstein: Ablagerungen ohne Chemie entfernen

Mit einem Reinigungsstein (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) lassen sich auch besonders hartnäckige Ablagerungen im WC entfernen. Die Kalkablagerungen werden einfach abgeschmirgelt, bis die Oberflächen wieder weiß sind. Achtung: Solche Bimssteine sind nur für Toiletten aus Porzellan oder Keramik geeignet.

Das Klo mit speziellen WC-Tabs reinigen

Im Handel gibt es auch spezielle WC-Reiniger-Tabs (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE), die in die Toilette geworfen werden und sich dann im Wasser auflösen. Die enthaltenen Reinigungsmittel lösen Kalk und Urinstein meist ganz von selbst. Sie können das Wasser nach dem Auflösen des Tabs noch dazu verwenden, um die die Schüssel mit der Klobürste ordentlich zu reinigen. So können Sie auch Ablagerungen am Spülrand angehen.

Scheuermilch gegen hartnäckige Ablagerungen

Bei Toiletten aus Keramik können Sie die braunen Ablagerungen auch mit einem Schwamm und Scheuermilch entfernen. Der Schwamm sollte jedoch weich sein und keine kratzende Oberfläche haben. Tragen Sie die Scheuermilch auf den Schwamm auf und entfernen Sie die Ablagerungen durch kräftiges Schrubben. Ziehen Sie für diese Aufgabe am besten lange Gummihandschuhe an.

Alte Cola statt Putzmittel

Falls Sie noch eine alte Cola rumstehen haben, können Sie probieren, mit dieser die Kalkablagerungen im WC zu entfernen. Die enthaltene Säure kann bereits ausreichen, um den Kalk zu lösen. Leeren Sie die gesamte Flasche in die Toilette und schrubben Sie dann mithilfe der Toilettenbürste die Schüssel sauber.