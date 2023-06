1 Wird der Sonnenbrand braun? Foto: ITisha / shutterstock.com

Ein Sonnenbrand kann schmerzhaft sein. Doch entwickelt sich aus der Röte am Ende wenigstens eine schöne Bräunung der Haut? Wir klären auf.









Wird ein Sonnenbrand braun?

Auf der Webseite der Burn and Reconstructive Centers of America (BRCA) ist zu lesen, dass ein Sonnenbrand nicht notwendigerweise in gebräunter Haut resultiert. Laut den Experten komme es auf die Beschaffenheit der Haut und die Melaninproduktion des Körpers an. Bei hellhäutigen Menschen mit roten Haaren sei die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel sehr gering, dass ein Sonnenbrand zu einer Bräunung führe. Je dunkler der Hauttyp, desto eher trete nach einem Sonnenbrand eine Bräunung auf. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht.