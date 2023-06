Die Resonanz ist laut Einschätzung der Veranstalter „großartig“: Knapp 40 inklusive Bands aus dem gesamten Bundesgebiet haben sich nach Angaben des Landratsamts auf jenen Musikwettbewerb beworben, den der Rems-Murr-Kreis anlässlich seines 50-Jahr-Jubiläums ins Leben gerufen hat.

Auftritt bei Andrea Berg und 10 000 Euro

Der „Band-Contest inklusiv“, der von der Schlagersängerin Andrea Berg unterstützt wird, soll Menschen mit Behinderung und dem Thema Inklusion im übertragenen Sinn, aber auch buchstäblich eine große Bühne geben. Der Gewinnerband winken ein Auftritt im Vorprogramm des 16. Heimspiel Open-Airs des Weltstars am 14. Juli in der Aspacher Wir-machen-Druck-Arena und zudem 10 000 Euro Preisgeld.

Lesen Sie auch

Der Stuttgarter Musikproduzent Felix Gauder habe alle Bewerbungen gesichtet und daraus eine Top 10 ausgewählt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Eine Jury – bestehend aus Andrea Berg, dem E-Sport-Profi Niklas Luginsland, dem Landrat Richard Sigel und dem Musiker Michael Herberger – habe daraus wiederum ihre Favoriten bestimmt.

Publikums-Voting hat begonnen

Jetzt aber ist die Öffentlichkeit an der Reihe, denn das Jury-Urteil soll nur zur Hälfte in das Gesamtergebnis einfließen. Über die anderen 50 Prozent entscheidet ein Publikumsvoting. Dieses ist ab sofort auf der Internetseite des Band-Contests freigeschaltet. Dort sind auch die Videos einsehbar, mit welchen sich die Gruppen beworben haben. Bis einschließlich 26. Juni kann man über seine Lieblingsband abstimmen.

Unter den Top 10 sei genreübergreifend für jeden Musikgeschmack etwas dabei, versprechen die Veranstalter, die auf eine ähnlich gute Resonanz beim Voting hoffen wie bei den Bewerbungen. Zur Wahl stehen folgende Bands: The Cool Chickpeas aus Backnang, Wir sind Wer (Mainz), Heldenheim (Zwickau). Fheels (Hamburg), Harry Collin & Friends (Berlin), TonRaum (Freiburg), Seeside (Greifswald), Blumenstrauss (Offenbach), Alpina Weiss Bescheid (Wittlich) und Magic 4s (Part of So Sick, Stuttgart).

Mehr Information und Voting unter: www.band-contest-inklusiv.de