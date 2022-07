15 Andrea Berg beim coronabedingt verkleinerten Heimspiel 2021 Foto: Gottfried Stoppel

Am Wochenende pilgern wieder Schlagerfans aus ganz Deutschland nach Aspach im Rems-Murr-Kreis. Andrea Berg lädt zum Heimspiel ein – zwei Wochen später feiert sie ihr Bühnenjubiläum.















Dieser Termin steht für Schlagerfans fest im Kalender – bei manchen sogar schon seit 2019, wenn man die coronabedingten Verschiebungen berücksichtigt: An diesem Wochenende gibt die Aspacher Schlagersängerin Andrea Berg ihr 15. Heimspiel. Am Freitag- und Samstagabend werden wieder jeweils rund 15 000 Besucher erwartet. Aus ganz Deutschland pilgern Berg-Fans zu den Konzerten und dem am Sonntag stattfindenden Fanfest mit einer Autogrammstunde ihres Idols.

Andrea Bergs Heimspiel findet in der Wir-machen-Druck-Arena statt

Die Bühne in der Wir-machen-Druck-Arena steht schon seit einiger Zeit. Die Sängerin, die unter anderem für ihre aufwendigen Outfits und Bühnenbilder bekannt ist, lässt sich auch diesmal wieder nicht lumpen: „In diesem Jahr ist die Bühne 48 Meter breit“, erklärt Thomas Deters, der Geschäftsführer des Veranstalters AFM Consulting. Es gebe auch einen Laufsteg, über den die Schlagersängerin auf eine Insel inmitten des Publikums gelangen könne. Ursprünglich sei das Heimspiel als Abschluss der Mosaik-Tour geplant gewesen, doch nun sei die Tournee um einige Konzerte verlängert worden.

Viele der Besucher des diesjährigen Konzerts sind Fans, die bereits für das Heimspiel 2020 Karten gekauft hatten. Dieses war ausgefallen; im Jahr darauf hatte es mehrere kleinere Konzerte unter strengen Hygieneauflagen gegeben. Ticketbesitzer für die beiden ausgefallenen Heimspiele dürfen nun das diesjährige Konzert besuchen. „Sie hatten auch das Recht, die Karten zurückzugeben“, sagt Deters. Dies hätten jedoch nur ganz wenige getan. „Und die Tickets, die zurückgegeben wurden, waren ganz schnell wieder weg.“ Auch in diesem Jahr sei das Heimspiel daher seit längerer Zeit ausverkauft. Was eventuelle Stargäste beim Berg-Heimspiel angeht, hält sich Thomas Deters noch bedeckt: „Dazu verraten wir noch nichts, aber wir haben auf jeden Fall ein starkes musikalisches Vorprogramm“, sagt er. Am Sonntag findet dann das „Bergfest“ statt, mit einer Autogrammstunde der Sängerin und Auftritten von Künstlern aus Aspach und der Region.

Das ZDF zeigt das Bühnenjubiläum im August

Zwei Wochen nach dem Heimspiel steigt in der Wir-machen-Druck-Arena dann schon das nächste Großevent: Ende Juli feiert Andrea Berg dort ihr 30-Jahr-Bühnenjubiläum. Das Konzert mit vielen Stargästen wird vom ZDF aufgezeichnet und Anfang August im Fernsehen ausgestrahlt.