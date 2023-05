Die Unbekannten, die am späten Abend des Maifeiertags ein Polizeiauto in Brand gesteckt haben, sind nicht unbeobachtet geblieben.

Nach dem Brandanschlag auf ein Dienstfahrzeug auf dem Gelände des Polizeireviers Gutenbergstraße im Stuttgarter Westen sucht die Polizei nun zwei maskierte Verdächtige. Die Unbekannten sollen am späten Abend des 1.-Mai-Feiertags zugeschlagen und Feuer an einem Mercedes-Sprinter gelegt haben. „Ein Zusammenhang mit den Eskalationen bei den Mai-Demonstrationen ist naheliegend, die Ermittlungen dauern freilich noch an“, sagt Polizeisprecher Sven Burkhardt.

Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich nach den bisherigen Erkenntnissen um zwei Männer im Alter zwischen etwa 23 und 30 Jahren handeln, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Beide trugen schwarze Masken, waren mit schwarzen Kapuzenpullovern und Jeans bekleidet. Einer soll gegen 22.40 Uhr über den Zaun geklettert sein, der andere soll davor geblieben sein, offenbar um Schmiere zu stehen. Einer der Täter hatte einen schwarzen Rucksack mit dem Label eines Sportherstellers dabei.

Schon zur Mittagszeit Auseinandersetzungen

Das Feuer im Hof wurde offenbar relativ schnell entdeckt. Die Revierbeamten konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher eindämmen und ein Übergreifen auf ein benachbartes Gebäude verhindern. Die Feuerwehr erledigte dann den Rest. Das Fahrzeug dürfte wohl Totalschaden erlitten haben. Bei der Fahndung nach den Tätern war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der bis etwa 23.30 Uhr über dem Stadtbezirk kreiste. Gefunden wurde allerdings zunächst niemand.

Der Vorgang ist nicht nur ein Fall fürs Branddezernat, sondern auch für die Kripoermittler des Staatsschutzes. Am Montag hatte es bereits zur Mittagszeit im Umfeld der Mai-Demonstrationen in der Innenstadt Auseinandersetzungen auf dem Schlossplatz mit einer Gruppierung aus dem linksextremen Spektrum gegeben. Dabei wurden Rauchbomben gezündet, die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Wie in der Vergangenheit ging es um vermummte Teilnehmer und zu lange Transparente – die Auseinandersetzungen haben seit Jahren Tradition. Sechs Personen wurden vorübergehend festgenommen.