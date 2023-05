1 An der Gutenbergstraße brannte am Montagabend ein Streifenwagen. Foto: privat/StZN

Am späten Montagabend brennt im Stuttgarter Westen vor einem Polizeirevier ein Streifenwagen. Die Polizei vermutet Brandstiftung und fahndet nach zwei Personen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Stuttgarter Westen ist es am späten Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 22.40 Uhr war vor dem Polizeirevier 3 an der Gutenbergstraße ein Streifenwagen in Flammen aufgegangen. Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich wohl um Brandstiftung. Offenbar wurden zwei Personen beobachtet, die vom Brandort weggerannt sein sollen, so ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion.

Die Polizei rückte in der Folge mit mehreren Fahrzeugen aus. Auch ein Hubschrauber war bei der Fahndung nach den möglichen Tätern im Einsatz und kreiste bis etwa 23.30 Uhr über dem Stuttgarter Westen. Ein technischer Defekt ist als Brandursache zwar nicht völlig auszuschließen, aber laut Polizei sehr unwahrscheinlich. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht.