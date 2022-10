Steigende Strompreise Preiserhöhung trotz Preisgarantie: Was können Verbraucher tun?

Neben den drastisch gestiegenen Gaspreisen zieht auch der Strompreis an. Und der dürfte in naher Zukunft auch noch kräftig nach oben gehen. Was bringt da überhaupt eine Preisgarantie im Stromvertrag?