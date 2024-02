85 Jahre Kindertransporte: „Diese Ausstellung soll auch nach Stuttgart kommen“

1 Gerda Stein – eines von 10 000 jüdischen Kindern, die mit einem Kindertransport Zuflucht in England fanden. Foto: The Wiener Holocaust Library Collections

Die Geschichte der Kindertransporte, die aktuell Gegenstand einer Ausstellung im Bundestag ist, stößt auf großes Interesse. Die Chancen stehen gut, dass sie auch in Stuttgart zu sehen sein wird, zumal etliche der jüdischen Kinder von hier kamen.











Das Thema 85 Jahre Kindertransporte interessiert auch in Stuttgart. Bei den „Leibinger Begegnungen“, einer Veranstaltung mit knapp 200 Zuhörern am Donnerstagabend im Hospitalhof, erinnerten Ruth Ur, Geschäftsführerin des Freundeskreises Yad Vashem Deutschland, und Andrea Hammel, Professorin an der Aberystwyth University in Wales, an dieses in Deutschland noch immer wenig bekannte Geschichtskapitel. Zehn Monate lang, vom 2. Dezember 1938 an bis zum Kriegsausbruch am 1. September 1939, organisierten Privatleute und Wohltätigkeitsorganisationen meist per Zug Kindertransporte aus dem Deutschen Reich nach England. Rund 10 000 jüdische Kinder entkamen so dem Holocaust. Viele der Eltern, die damals zurückblieben, wurden von den Nazis ermordet.