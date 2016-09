VfB Stuttgart gegen Heidenheim Hier finden Sie alle Informationen zum VfB-Heimspiel

Von red 09. September 2016 - 14:00 Uhr

VfB-Trainer Jos Luhukay hat drei Punkte gegen Heidenheim fest im Blick.Foto: dpa

Am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den 1. FC Heidenheim in der Mercedes-Benz-Arena. Hier sammeln wir für Sie alle wichtigen Themen rund um das Spiel.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart trifft am Freitagabend auf den 1. FC Heidenheim. In Spiel 1 nach dem Ende der Transferperiode versucht der VfB, sich mit einem Sieg weiter in der Spitzengruppe der 2. Liga festzusetzen und gleichzeitig seinen 123. Geburtstag gebührend zu feiern.

Hier geht es zum Liveticker der Partie.

Das Gegnerinterview vor dem Spiel finden Sie hier.

Blicken Sie hier mit uns zurück auf 123 Jahre VfB-Tradition.

Hier gibt es das Interview mit Heidenheim-Trainer Frank Schmidt.

Schiedsrichterin der Partie ist Bibiana Steinhaus – eine Premiere für den VfB.