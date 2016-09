VfB Stuttgart VfB gegen Heidenheim im Liveticker

Von red 09. September 2016 - 14:00 Uhr

Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga. Wir sind für Sie vor Ort und begleiten die Partie in unserem Liveticker.

Stuttgart - Nach über einem Monat hat der VfB Stuttgart wieder einmal ein Heimspiel. Am 4. Spieltag der 2. Bundesliga empfangen die Schwaben die Nachbarn vom Rande der Ostalb - der 1. FC Heidenheim ist zu Gast. Beim VfB stehen die Neuzugänge Asano, Mané und Pavard eventuell zum ersten Mal im Kader, was auch auf Kevin Großkreutz zutreffen könnte. Trainer Jos Luhukay sprach im Vorfeld von einem "ernstzunehmenden Gegner, den wir intensiv bespielen müssen".

Ab 18.30 Uhr erfahren Sie, ob das auch gelingt. Erstmals in dieser Saison ist Andreas Zweigle vom Blog "Vertikalpass.de" für Sie am Ticker, begleitet die Partie hautnah und versorgt Sie mit allen Informationen rund um das Lokalduell in der Mercedes-Benz-Arena.