Schlägerei zwischen VfB-Fans und Heidenheimern Verletzte und Festnahmen am Bahnhof in Aalen

Von red/lsw 10. September 2016 - 13:52 Uhr

Das Spiel zwischen den VfB Stuttgart und Heidenheim war der Auslöser einer Schlägerei zwischen drei Fan-Gruppen in Aalen am Bahnhof.Foto: Pressefoto Baumann

Nach der 1:2-Niederlage des VfB Stuttgart gegen Heidenheim sind am Bahnhof in Aalen drei Fan-Gruppen aufeinander losgegangen. Die Polizei spricht von tumultartigen Szenen. Sie hat mehrere Personen festgenommen.

Aalen - Tumultartige Szenen haben sich laut Polizeiangaben nach dem Fußballspiel der Zweitligaclubs VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim am Bahnhof von Aalen abgespielt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gerieten bei der Rückreise vom Match in Stuttgart drei Gruppen aus dem Raum Aalen aneinander. Sie trugen Trikots und Schals der Vereine aus Stuttgart und Heidenheim sowie des Drittligisten VfR Aalen. Die Polizei war mit 16 Streifenwagen im Einsatz, um die Kontrahenten voneinander zu trennen. Wie viele Menschen sich an der Schlägerei beteiligten, konnten die Beamten aber nicht sagen. Vier Beteiligte verletzten sich leicht, drei wurden vorläufig festgenommen.

Mehr zum Thema

Alle sportlichen Infos lesen Sie in unserem Themenspecial!

Bereits im Zug nach Aalen zeigten sich einige Besucher des Spiels reizbar und gewaltbereit. Sie rauchten verbotenerweise und schlugen - als Reisende sie darauf hinwiesen - unvermittelt zu. Zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt. Polizisten nahmen zwei Schläger in Gewahrsam, die sich dagegen wehrten. Dabei zog sich ein Beamter Blessuren zu. Das Spiel in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena war am Freitag mit einem 2:1-Sieg für die Heidenheimer Gäste zu Ende gegangen.