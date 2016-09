VfB Stuttgart gegen Heidenheim Eine harte Geduldsprobe für die Fans

Von red 10. September 2016 - 12:14 Uhr

Stuttgarts Simon Terodde (l.) spielt gegen Heidenheims Kevin Kraus.Foto: dpa

Manche sind wütend, andere fordern Geduld: Die Fans des VfB Stuttgart sind nach der Niederlage gespalten. Während die einen den Wiederaufstieg des Vereins schon abgeschrieben haben, treten andere auf die Bremse.

Stuttgart - Der Schock nach der 1:2-Niederlage des VfB Stuttgart gegen Heidenheim sitzt bei den Stuttgarter Fans tief. Eigentlich sollte der Freitagabend ein Fußballfest im eigenen Stadion werden, feiern die Stuttgarter doch ihren 123. Vereinsgeburtstag. Kurz nach dem Anpfiff zeigte sich allerdings, dass der VfB nicht mit der Dominanz auf dem Platz agieren konnte, wie das von einigen Fans wohl erwartet worden war.

Während und nach dem Spiel haben sie in den sozialen Netzwerken ihrem Frust freien Lauf gelassen. Einige schreiben bereits am vierten Spieltag in der Zweiten Bundesliga den direkten Wiederauftstieg ab und kritisieren Trainer Jos Luhukay. Andere wiederum treten auf die Bremse, wollen dem Team noch ein bisschen Zeit geben, um sich zu finden.

Wir haben ein paar Tweets ausgewählt, die die Stimmung in der Fankurve widerspiegeln.

#vfb spiele laufen immer gleich ab! Angst, Rückstand, mehr Risiko, sieht besser aus,Pauli geklappt, Fortuna&hdh nicht, mehr Brust zeigen!— Fd (@Etzelbomber) 10. September 2016

Auch nach einer Nacht drüber schlafen bin ich absolut fassungslos und peinlich berührt. Das war ein Verbrechen am Fußball. #VfB— Marcel (@herr_emmerich) 10. September 2016

In der Halbzeit gab es Pfiffe Warum bitte es stand 0:0 das wäre 1 Pkt da muss man nicht pfeifen manche #VfB

Das dauert hält etwas Geduld 💪⚽— VfB Seby 1893 ⚽ (@sebi0878) 10. September 2016

So mies diese Pleite auch ist: Hat wirklich jemand erwartet, dass der #VfB von Beginn an die Liga dominiert und 102 Punkte holt?— Jens Nagler (@jens_nagler) 10. September 2016

Support der Fans weltweit: geile Stimmung, lauter Gesang. Support im Sinne #VfB: Totenstille um Spieler nicht zu ängstigen! #VfBFCH— Herr Schweinbenz (@spotstone_m) 10. September 2016

Wenn du denkst du hast alle Peinlichkeiten erlebt schafft es dieser Verein noch einen oben drauf zu setzen. Unfassbar #VfB— dunga1893 (@dunga1893) 10. September 2016

Nach vier Spieltagen kann man den Aufstieg eigentlich schon abhaken. Beachtlich. #VfB— Schub@ (@emanreztuneb) 10. September 2016

Aller Frustration zum Trotz bleibt der Optimismus: Am Ende der Saison stehen wir auf einem einstelligen Tabellenplatz #VfB— vacilar (@vacilar) 10. September 2016

Luhukay hat einen Trümmerhaufen zu einem noch größeren Trümmerhaufen gemacht. Das muss man erstmal hinbekommen! #VfB— Eddy (@ProfDrNothing) 9. September 2016