VfB gegen Heidenheim – die Einzelkritik VfB-Spieler zeigen erschreckende Leistung

Von Thomas Haid 09. September 2016 - 21:06 Uhr

Der VfB Stuttgart hat am vierten Spieltag der zweiten Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim eine bittere Niederlage einstecken müssen. Wir haben die Einzelkritik der VfB-Spieler in der Übersicht.





13 Bilder ansehen

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. An seinem 123. Geburtstag unterlag der Traditionsclub im Schwaben-Derby dem 1. FC Heidenheim mit 1:2 (0:0). In einer erst in der Schlussphase spannenden Partie köpfte John Verhoek am Freitagabend die Gäste in der 69. Minute in Führung.

Drei Minuten später sorgte VfB-Verteidiger Toni Sunjic ebenfalls per Kopf für den zwischenzeitlichen Ausgleich, Tim Skarke (76.) traf erneut nur drei Minuten später zum Endstand. Weltmeister Kevin Großkreutz feierte vor 52.200 Zuschauern nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback für die Stuttgarter.

Unsere Redaktion hat die VfB-Spieler in der Einzelkritik bewertet. Die Noten für die Roten gibt es in der Bildergalerie. Hier können auch Sie die VfB-Spieler mit Schulnoten von 1 bis 6 bewerten.