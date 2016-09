Das Gegnerinterview: 1. FC Heidenheim „Drei Punkte sind für uns drin“

Von Philipp Maisel 08. September 2016 - 12:54 Uhr

Die Heidenheimer Fans werden zahlreich nach Stuttgart reisen. In unserer „Gegnerinterview-Serie“ sprechen wir mit dem Fanbeauftragten Fabian Strauß.Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Freitag den 1. FC Heidenheim. In unserer „Gegnerinterview“-Serie sprechen wir mit dem Heidenheimer Fanbeauftragen Fabian Strauß.

Stuttgart - Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in einem Liga-Pflichtspiel und durch die räumliche Nähe kann man durchaus von einem Lokalduell sprechen: Der VfB Stuttgart hat an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) anlässlich seines 123. Geburtstages – und natürlich des 4. Spieltages in der 2. Bundesliga – den 1. FC Heidenheim zu Gast. In unserer Serie „Das Gegnerinterview“ sprechen wir im Vorfeld der Partie mit dem Heidenheimer Fanbeauftragten Fabian Strauß über Interessenkonflikte, das anstehende Spiel und die Stärken des Vereins vom Rande der Ostalb.

Herr Strauß, an diesem Freitagabend steht das Spiel beim VfB Stuttgart an. Zum ersten Mal überhaupt duellieren sich der 1. FC Heidenheim und der VfB in einer Liga. Wie ist die Stimmung im Lager des FCH?

„Es herrscht eine große Vorfreude. Alle wissen wo wir herkommen, welchen Weg wir gegangen sind und auch wie groß der VfB ist. Ein Duell in einer Liga, das war ja vor wenigen Jahren noch undenkbar. Zur Erinnerung nochmals: Als der VfB 2007 letztmals deutscher Meister geworden ist, haben wir noch in der Oberliga gespielt. In dieser Saison spielen wir jetzt - durch den phänomenalen Weg, den wir die letzten Jahre gegangen sind – in einer Liga.“

Der VfB hat traditionell auch am Rande der Ostalb jede Menge Fans – also im direkten Einzugsgebiet des FCH. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Heidenheim-Fan mit einem kleinen Interessenskonflikt vor der Partie.

„Das kann gut sein. Schließlich ist der VfB der Club aus der Landeshauptstadt, als Schwabe hat man da ja fast naturgemäß eine gewisse Sympathie. Dennoch denke ich, dass unsere Fans schon wissen, wem sie am Freitag die Daumen drücken.“

Der FCH kann sich also der zahlreichen Unterstützung seiner Fans gewiss sein.

„Ganz klar. Etwa 2.800 Karten haben wir allein im Vorverkauf bereits in Heidenheim abgesetzt, insgesamt rechnen wir also auf jeden Fall mit über 3.000 Fans, die die Mannschaft begleiten werden.“

Wie bewerten Sie den VfB sportlich aus der Ferne?

„Der VfB ist sicherlich einer der besten vier oder fünf Clubs der Liga. Der Aufstieg wird definitiv nicht ohne ihn entschieden. Doch für ein finales Fazit ist die Saison noch viel zu jung. Die Mannschaft ist sichtbar noch in der Findungsphase. Zuhause sind sie schwer zu schlagen, das wird nicht einfach für uns.“