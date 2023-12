Bereits zum zweiten Fall binnen weniger Tage sind im Rems-Murr-Kreis Hunde ihren tödlichen Verletzungen erlegen, nachdem sie von einem Zug erfasst worden waren. Der aktuelle Fall ereignete sich in Sulzbach an der Murr.

Zugverkehr ist für zwei Stunden unterbrochen

Der Polizei zufolge sollen zwei Hunde am Montagabend aus noch ungeklärten Gründen aus einem Außengehege in der Nähe der Bahnschienen entkommen und in den Gleisbereich gelaufen sein. Ein zwischen Stuttgart und Schwäbisch Hall verkehrender Zug erfasste die beiden Hunde daraufhin gegen 21 Uhr und verletzte sie hierbei tödlich.

Lesen Sie auch

Alarmierte Einsatzkräfte konnten die toten Tiere wenig später im Gleisbereich finden und bergen. Hierfür wurde der Zugverkehr auf der Strecke für knapp eine Stunde unterbrochen, wodurch es zu Verzögerungen im Bahnverkehr kam.

Erst in der vergangenen Woche war ebenfalls im Rems-Murr-Kreis, in Schwaikheim, ein Hund getötet worden. Dabei war der 54-jährige Besitzer mit seinem laut Polizei offenbar nicht angeleinten Vierbeiner in der Nähe der Bahngleise spazieren gegangen, als das Tier plötzlich in Richtung Schienen lief. Obwohl der Lokführer noch eine Vollbremsung veranlasste, wurde der Hund erfasst. Er erlag seinen Verletzungen.