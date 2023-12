S-Bahn Linie 3 in Schwaikheim: Hund von S-Bahn erfasst

1 Der Lokführer musste eine Vollbremsung einleiten. Foto: imago images// Hettrich

Ein 54-Jähriger geht mit seinem Hund am Dienstagabend zwischen Waiblingen und Winnenden spazieren, als das Tier in den Gleisbereich läuft. Es kommt zum Unglück.











Bei einem tragischen Unfall ist am Dienstagabend in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) ein Hund getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, erfasste eine S-Bahn der Linie S3 einen Hund, der im Gleisbereich auf der Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Winnenden unterwegs war. Gegen 17 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem laut der Polizei wohl nicht angeleinten Hund in der Nähe der Bahngleise spazieren, als das Tier plötzlich in den Gleisbereich lief. Eine in Richtung Backnang fahrende S-Bahn der Linie S3 erfasste den Hund, obwohl der Lokführer eine Vollbremsung einlegte.