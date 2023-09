1 Lauter Protest gegen die Warteschlangen vor der Ausländerbehörde. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Aktionsbündnis „Stuttgart gegen rechts“ hat gegen die Zustände vor der Ausländerbehörde in der Innenstadt protestiert. Es hagelte massive Vorwürfe.











Rund 100 Menschen haben am Mittwochnachmittag vor dem Bürgerbüro Mitte gegen die Zustände in den Ausländerämtern in Stuttgart und anderen Städten in Baden-Württemberg protestiert. Zu der „Kundgebung gegen rassistische Hetze“ hatte das Aktionsbündnis „Stuttgart gegen rechts“ aufgerufen. Zu dem Bündnis gehören Parteien wie Die Linke, Initiativen wie die Antifaschistische Aktion Stuttgart und auch der Verdi-Bezirk Stuttgart sowie Einzelpersonen.