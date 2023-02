1 Ukraine-Demo in Stuttgart (Archivfoto) Foto: Lichtgut/Horst Rudel

Stuttgart setzt ein Zeichen: Zusammen mit Straßburg und Dresden will die Landeshauptstadt eine Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj eingehen.









Solidarität mit der Ukraine – das will Stuttgart über die bisherigen Anstrengungen im Umgang mit den rund 8000 hier lebenden Geflüchteten hinaus auf besondere Weise bekunden: Zusammen mit seiner Partnerstadt Straßburg und Dresden geht die Landeshauptstadt eine sogenannte Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj ein. Die Initiative dazu ging von Stuttgart aus.

Offiziell soll dieser Schritt am Freitag per Pressemitteilung bekannt gegeben werden, dem Tag, an dem sich der russische Angriff auf die Ukraine jährt. Am Freitagnachmittag will sich Oberbürgermeister Frank Nopper mit mit seinem ukrainischen Amtskollegen Oleksandr Symchyshinder in einer Telefonschalte austauschen. Der Stuttgarter Gemeinderat muss dieser Partnerschaft noch zustimmen.

Nach Auskunft der Stadt soll es sich dabei formal nicht um eine Städtepartnerschaft handeln. Stuttgart unterhält aktuell zehn Städtepartnerschaften, darunter seit 1962 eine Partnerschaft mit Straßburg, das sich an dem Solidaritätsbündnis beteiligt. Straßburg ist auch Partnerstadt von Dresden, der zweiten deutschen Stadt in dem Vierer-Bund. Dort hatte man ebenfalls eine Partnerschaft mit Chmelnyzkyj erwogen, über gemeinsame Kontakte wurde dies nun zu einem Quartett erweitert.

Eine ukrainische Delegation besucht schon nächste Woche Stuttgart

Wie die Solidaritätspartnerschaft konkret ausgestaltet werden soll, ist noch offen. Gedacht ist an eine ideelle, aber auch an eine langfristige praktische Unterstützung der ukrainischen Stadt durch die drei anderen Kommunen. Gemeinsam soll beraten werden, wo aktuell der größte Bedarf liegt. Bereits am kommenden Donnerstag wird eine Delegation aus Chmelnyzkyj Stuttgart besuchen. Eine eher zufällige Begegnung, denn die Ukrainer sind eigentlich bei einem geplanten Symposium in Böblingen zu Gast.

Die ukrainische Industriestadt mit dem schwierig auszusprechenden Namen ist Hauptstadt der gleichnamigen Oblast und zählt rund 267 000 Einwohner. Sie liegt rund 1700 Kilometer von Stuttgart entfernt an der Eisenbahnhauptstrecke Lwiw–Odessa. 2021 erhielt Chmelnyzkyj den Europapreis des Europarates für seine Bemühungen um den europäischen Einigungsgedanken. Vom unmittelbaren Kriegsgeschehen ist die Stadt weniger stark betroffen. Dennoch habe auch Chmelnyzkyj Schäden durch russische Raketenangriffe davongetragen, die der Energieversorgung gegolten hätten, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte.