Samstag, 18,45: Fanta 4 betritt die Bühne auf dem Firmengelände von Trumpf in Ditzingen. Die Hip-Hop-Band trat anlässlich des Jubiläums des Laserspezialisten auf, der seit 100 Jahren besteht. Für Thomas D. war es ein echtes Heimspiel, er war nur wenige Meter entfernt vom Firmengelände groß geworden.

75 Minuten spielten Thomas D., der Gerlinger Smudo sowie Michi Beck und And.Ypsilon, die dafür unscheinbar lediglich mit einem kleinen Tourbus angereist waren. Das Equipment war nach Unternehmensangaben gestellt worden. Laut Trumpf waren mehr als 4500 Mitarbeiter auf den Campus des Hochtechnologieunternehmens gekommen. Das „Festival 100” für die Mitarbeiter ist Teil einer Veranstaltungsreihe zum Jubiläum von Trumpf. Den eigentlichen Gründungstag am 6. August will das Unternehmen mit einem der stärksten Showlaser der Welt feiern.

Etwas beschaulicher aber nicht minder stimmungsvoll ist es am Sonntagabend in Schöckingen zugegangen. Zum Abschluss des Dorffestes begrüßte der Ortsvorsteher Michael Schmid die Band Met in the Elevator. Die Gruppe um den Höfinger Sänger Andreas Sechting heißt so, weil sich zwei von ihnen tatsächlich im Aufzug getroffen haben. Besonderer Gast beim groovigen Konzert, das bestens zu einer Sommernacht passte: der international renommierte Jazz-Saxofonist Klaus Graf. Der ist zwar in der ganzen Welt unterwegs, aber wenn er zuhause ist, spielt er immer wieder gerne vor heimischen Publikum, wie eben in seinem Wohnort Schöckingen. Weil es so schön familiär ist, gab Klaus Grafs Sohn Jonathan am Schlagzeug eine Einlage.