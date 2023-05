1 Ein Hotelkomplex brennt in der „zweiten Heimat des WFV“ in Wangen im Allgäu. Foto: dpa/Davor Knappmeyer

Seit den 1950er Jahren ist das Sport- und Tagungshotel in Wangen/Allgäu in Besitz des Württembergischen Fußballverbandes (WFV). Ein Großbrand trifft den WFV nun hart – Hauptgeschäftsführer Frank Thumm äußert sich.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Samstag machten sich Matthias Schöck und Frank Thumm auf den Weg nach Wangen im Allgäu: Der Präsident und der Hauptgeschäftsführer des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) wollten sich selbst ein Bild von den Schäden machen, die der am Freitag ausgebrochene Großbrand im Sport- und Tagungshotel verursacht hatte. „Am Wichtigsten ist natürlich, dass es keine Verletzten gab, aber es bot sich ein verheerendes Bild. Wir haben eine emotionale Bindung zu diesem Haus, es ist schließlich so etwas wie die zweite Heimat des WFV“, sagte Thumm am Sonntag gegenüber unserer Redaktion. Seit den 1950er Jahren ist das Hotel in Verbandsbesitz, 2005 wurde es grundsaniert, seit 2013 wird es von Partner Jufa in Erbpacht betrieben. Das Haus bietet 55 Zimmer mit 80 Betten.