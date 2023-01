1 Die Stuttgarter Kickers und ihr Trainer Mustafa Ünal wollen den WFV-Pokal verteidigen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Titelverteidiger Stuttgarter Kickers spielt im WFV-Pokal-Viertelfinale bei Oberligakonkurrent Sport-Union Neckarsulm. Auch der mögliche Halbfinalgegner steht bereits fest.















Die Stuttgarter Kickers spielen im Viertelfinale um den Pokal des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) beim Oberligarivalen Sport-Union Neckarsulm. Dies ergab die Auslosung am Freitag. Sollten die Blauen die Hürde nehmen, würde im Halbfinale der Sieger der Partie Türkspor Neu-Ulm gegen SSV Ehingen warten.

Neckarsulm, der aktuelle Tabellen-16., hatte im Achtelfinale völlig überraschend den Regionalliga-Spitzenreiter SSV Ulm 1846 mit 6:5 im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geworfen. Seit der Winterpause wird die Sport-Union von Nikola Grgic trainiert. Der bisherige Co-Trainer löste Marcel Busch ab, der interimsweise für den zurückgetretenen Walter Thomae eingesprungen war. In der Hinrunde gewannen die Kickers gegen die Unterländer mit 5:1.

Die Auslosung brachte fürs Viertelfinale das Duell der Regionalligisten VfR Aalen gegen die TSG Balingen. Landesliga-Spitzenreiter (Staffel 4) Rot-Weiß Weiler empfängt den Verbandsliga-Dritten Normannia Gmünd. Landesligist (Staffel 2) Türkspor Neu-Ulm spielt daheim gegen Verbandsligist SSV Ehingen-Süd. Ehingen hatte im Vorjahr im Halbfinale mit 1:3 gegen die Stuttgarter Kickers verloren. Nun könnte es im Kampf um den Finaleinzug zu einer Neuauflage dieses Duells kommen.

Termin

Regel-Spieltermin für die Spiele im Viertelfinale ist Mittwoch, der 29. März. Die beiden Halbfinalspiele sind geplant für Mittwoch, den 3. Mai. Die endgültigen Spieltermine werden in Abstimmung mit den beteiligten Vereinen festgelegt.

Prämien

Bereits die Viertelfinalisten erhalten jeweils rund 2500 Euro Preisgeld, die Halbfinalisten rund 5000 Euro und der Finalist rund 20 000 Euro aus den Vermarktungserlösen des DFB-Pokals.

Die Spiele im Überblick

Viertelfinale Sport-Union Neckarsulm – Stuttgarter Kickers, Rot-Weiß Weiler – Normannia Gmünd, VfR Aalen – TSG Balingen, Türkspor Neu-Ulm – SSV Ehingen-Süd.

Halbfinale Sieger Weiler/Gmünd – Sieger Aalen/Balingen, Sieger Neu-Ulm/Ehingen-Süd – Sieger SUN/Kickers.

Winterfahrplan Kickers

Vorbereitung

Testspiel am Samstag, 28. Januar (12.30 Uhr), beim FC Astoria Walldorf (Regionalliga). Testspiel am Samstag, 4. Februar (13 Uhr), gegen die TSG Balingen (Regionalliga) 2023 beim SV Eintracht Stuttgart (Guts-Muths-Weg 6, 70597 Stuttgart). Testspiel am Mittwoch, 8. Februar (19 Uhr), gegen Normannia Gmünd (Verbandsliga) beim SV Hoffeld (Bopseräcker 2, 70597 Stuttgart). Trainingslager vom 10. bis 17. Februar in der Türkei mit einem noch nicht terminierten Testspiel gegen den FC 08 Homburg (Regionalliga). Testspiel am Samstag, 25. Februar (15 Uhr), gegen den FC Ingolstadt II (Regionalliga) im Gazi-Stadion auf der Waldau).

Oberliga

Erstes Oberligaspiel 2023 am Samstag, 4. März (14 Uhr), bei der TSG Backnang. Erstes Oberliga-Heimspiel 2023 am Samstag, 11. März (14 Uhr), gegen den 1. CfR Pforzheim.