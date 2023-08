1 Bei Erholungssuchenden und Freizeitsportlern ist das Birkacher Feld beliebt. Foto: Archiv Rüdiger Ott

Das Aktionsbündnis Birkacher Feld kämpft dafür, dass auf der Fläche auf der Stuttgarter Filderebene nicht gebaut wird. Unterstützung erhält es nun von der Regionalversammlung. Der Vorsitzende Thomas Bopp betont, das Birkacher Feld komme für eine bauliche Entwicklung nicht in Betracht.









Birkach - Das Aktionsbündnis Birkacher Feld hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Nachdem die Fläche im Sommer 2020 in einer Präsentation aufgetaucht war, in der die Stadtverwaltung skizzierte, wo neue Wohnungen entstehen könnten, formierte sich der Widerstand. Im Oktober gründete sich das Bündnis und stellte binnen kurzer Zeit eine 48-seitige Broschüre zusammen mit Argumenten gegen eine Bebauung. Diese schickten sie auch an Thomas Bopp, den Vorsitzenden der Regionalversammlung, und an mehr als 80 weitere Regionalräte.