1 Auch 2023 wieder mit dabei: Roland Trettl und Aline als Gastgeber im First Dates Hotel. Foto: RTL / Boris Breuer

Bei der diesjährigen Staffel von First Dates Hotel daten die Kandidaten sich zum ersten Mal auf Mallorca. Lesen Sie hier, wo sich das Hotel befindet.















Nachdem die beiden ersten Staffeln von First Dates Hotel in Kroatien stattgefunden haben, wurde der Drehort dieses Jahr nach Mallorca verlegt.

Drehort: Wo spielt First Dates Hotel?

First Dates findet 2023 im Vier-Sterne-Hotel Posada d'es Moli auf Mallorca statt. Dieses liegt etwa 10 Kilometer süd-östlich von Palma. Vom Flughafen aus sind es mit dem Auto gerade einmal 12 Minuten. In der Nähe befinden sich Berge zum Wandern, Strände und viele Einkaufsmöglichkeiten.

Das diesjährige First Dates Hotel verfügt über 22 Zimmer, einen Außenpool, Solarium, ein Restaurant sowie einen Tennisplatz. Für eine Übernachtung im Doppelzimmer zahlt man je nach Saison zwischen 145 und 350 Euro pro Nacht.

Drehort der letzten Jahre

Die ersten beiden Staffeln von First Dates Hotel wurden in Kroatien im San Canzian Village & Hotel gedreht. Dieses befindet sich auf der auf der Halbinsel Istrien in einem kleinen Dorf namens Mužolini Donji. Das günstigste Zimmer in dem Fünf-Sterne-Hotel kostet laut Angaben von Booking.com für zwei Personen in der Nebensaison circa 255 € pro Nacht. In der Hauptsaison kann der günstigste Preis pro Nacht jedoch auf stolze 539 € ansteigen.

Wann läuft First Dates Hotel?

First Dates Hotel wird montags um 20:15 Uhr auf VOX gezeigt. Die Folgen dauern je zwei Stunden. Wer eine Episode verpasst hat, kann diese auf RTL+ im Stream nachschauen.

Wie kann man sich bei First Dates Hotel bewerben?

Die Bewerbung bei First Dates Hotel läuft über die Produktionsfirma Warner Bros Deutschland. Das Bewerbungsformular finden Sie auf der Seite von VOX unter der Rubrik „First Dates Hotel“. Neben den üblichen Angaben zur Person muss man bei der Bewerbung auch Hobbys angeben sowie einige Fotos mitschicken.