1 First Dates: Nur eine Kulisse oder ein echtes Restaurant? (Symbolbild) Foto: Aleksandar Milutinovic / shutterstock.com

Wo die Reality-Show „First Dates“ gedreht wird, ob Sie dort auch privat essen können und wann die Show ausgestrahlt wird, erfahren Sie im Artikel.















Link kopiert

„First Dates - Ein Tisch für zwei“ ist eine Dating-Doku-Soap, die seit 2018 auf VOX ausgestrahlt wird. Viele fragen sich, ob man im Restaurant, in dem „First Dates“ gedreht wird, auch privat essen gehen kann. Wir klären auf.

Hier wird „First Dates“ gedreht

Das vermeintliche Restaurant mit dem grellen Licht und der gemütlichen Bar ist in Wirklichkeit eine Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld, die lediglich für die Show in ein Restaurant umfunktioniert wird. Wenn man genauer hinschaut, fällt beispielsweise auch auf, dass die Fenster keine wirklichen Fenster sind.

Kann man bei „First Dates“ auch so essen gehen?

Da die Lagerhalle nur für die Show umgebaut wird, gibt es das Restaurant nicht in echt. Somit kann man auch nicht dort essen gehen, es sei denn, Sie sind Kandidat (Hier können Sie sich bewerben) oder Komparse der Show. Um Letzteres zu werden, können Sie auf komparse.de nach einer aktuellen Job-Anzeige suchen. Vergütet wird das Ganze laut einer alten Anzeige aus dem Jahr 2019 mit 10 € Brutto / Stunde sowie einer Speise und Getränken.

Auch interessant: Drehort von "7 vs. Wild"

Wer sind die anderen Restaurant-Besucher?

Bei den Besuchern im Hintergrund handelt es sich zum Großteil um Komparsen. Außerdem fällt in den Folgen auch auf, dass Teilnehmer aus unterschiedlichen Episoden gleichzeitig daten.

Wann wird „First Dates“ ausgestrahlt?

Das Dating-Format wird von Montag bis Freitag jeweils um 18 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Das Pendant zur Show aus Österreich läuft mittwochs und samstags zur Primetime auf ATV. Gastgeber der deutschen Fassung ist TV-Koch Roland Trettl. Wenn Sie Folgen verpasst haben, können Sie diese auf RTL Plus nachträglich streamen.

Lesen Sie auch: Wo wird "Take Me Out" gedreht?

Wo wird „First Dates Hotel“ gedreht?

Seit 2020 gibt es in 3 Staffeln (Stand Januar 2023) das Format „First Dates Hotel“. Die ersten Folgen wurden in Frankreich gedreht, die nachfolgenden in Kroatien. In welchem Hotel die Teilnehmer untergekommen sind, können Sie hier nachlesen: Wo ist das First-Dates-Hotel 2022?