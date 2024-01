Wilhelma in Stuttgart: Landes-FDP sorgt sich um Zukunftsfähigkeit des Zoos

1 Die FDP-Fraktion im Landtag verlangt von der Regierung, dass sie die Mittel für den Bau einer neuen Elefantenanlage schnell bereitstellt. Foto: Iris Frey

Die FDP-Landtagsfraktion sorgt sich um die erfolgreiche Weiterentwicklung der Wilhelma und reagiert damit auf die Antwort des Finanzministeriums.











Der Abgeordnete Friedrich Haag forderte die Grün-schwarze Landesregierung auf, entsprechende Mittel für den Bau der Elefantenanlage in den geplanten Doppelhaushalt 2025/26 vorzusehen. Haag sagte, mit jedem Jahr, in dem die Landesregierung untätig bleibe, werde die Weiterentwicklung und Modernisierung des Zoos teurer. „Wenn es um PR-Fototermine mit Wilhelma-Tieren geht, ist der Finanzminister sofort an Ort und Stelle. Wenn es dann aber zum Schwur kommt, scheint ihm die Wilhelma herzlich egal zu sein.“ Haag reagierte mit dieser harschen Kritik auf eine Antwort des Finanzministeriums zu einer Anfrage zu geplanten Maßnahmen in dem zoologisch-botanischen Garten.