Wetter am Wochenende Kann Stuttgart die Grillsaison eröffnen?

Von bb 06. März 2018 - 11:35 Uhr

Von bitterkalt zu lauwarm: Der Frühling hat Einzug gehalten – doch bleibt er auch im Kessel? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt, ob am Wochenende die erste Grillparty steigen kann.





Stuttgart - Erst die “Russenpeitsche“ aus Nordsibirien, dann – fast über Nacht – frühlingshaft milde Temperaturen im Kessel: Das Wetter in Stuttgart verlangt Wetterfühligen derzeit einiges ab. Jedes Jahr komme so ein krasser Wetterumschwung nicht vor, sagt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Extrem ungewöhnlich sei er aber auch nicht.

Und der DWD-Mitarbeiter macht Hoffnung, dass der Frühling Einzug gehalten hat, um zu bleiben. Mit einem „winterlichen Rückfall“ müsse man in der Landeshauptstadt in dieser Woche jedenfalls nicht rechnen, verspricht Puckert mit einem Blick auf die Wettervorhersage der kommenden Tage.

Mildes Wochenende in Sicht

Die Temperaturen steigen kontinuierlich bis zum Wochenende an. Kratzt das Thermometer am Dienstag in der Stuttgarter Innenstadt noch an den zehn Grad, werden für Donnerstag schon bis zu zwölf Grad erwartet. Ganz ungetrübt ist der Temperaturanstieg allerdings nicht: Im Laufe des Dienstags können von dem bewölkten Himmel einzelne Schauer fallen, das gleiche gilt für den Mittwoch.

Mit den Wolken kommen aber auch die höheren Temperaturen. Am Freitag wird es stark bewölkt, ein paar Tropfen können fallen, aber es wird bis zu 13 Grad mild. Und für das kommende Wochenende legt Puckert sogar noch einen drauf: Bis zu 16 Grad locken am Samstag ins Freie – den Regenschirm sollte man allerdings mitnehmen. Die warme Luft aus Südwesteuropa könnte nämlich auch ein paar Tropfen mitbringen. Doch Wollmütze und Handschuhe haben definitiv ausgedient – und der Grill kann zumindest unter dem Vordach zum ersten Mal in diesem meteorologischen Frühling angeheizt werden.

