Stuttgart und der Region Milde Temperaturen und Nieselregen

Von red 10. März 2018 - 10:02 Uhr

Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Wochenende gibt es zweistellige Temperaturen, aber immer wieder auch Regen. Lesen Sie hier die Wettervorhersage samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Samstag, 10.03.2018

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Himmel zeigt sich überwiegend stark bewölkt, und gebietsweise fällt etwas Regen oder Nieselregen. Nur örtlich lockern die Wolken mal etwas auf. Die Temperaturen erreichen im Stuttgarter Raum Werte zwischen 12 und 14 Grad. Der Wind weht meist nur schwach aus südlichen Richtungen.

In der Nacht ziehen anfangs viele Wolken vorüber, und es regnet örtlich. Später lockert sich die Wolkendecke aber auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 8 und 6 Grad.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Personen mit Neigung zu niedrigen Blutdruckwerten leiden heute vermehrt unter Schwindelgefühlen und Kopfschmerzen. Die Wetterlage wirkt sich auch negativ auf den nächtlichen Schlaf und damit auch auf die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit aus. Asthmatiker müssen sich auf Atembeschwerden einstellen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen zeigt sich anfangs ab und zu die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Im Tagesverlauf verdichten sich aber die Wolken, und nachmittags fällt örtlich Regen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 15 und 17 Grad. Am Montag ist es wechselnd bewölkt, und örtlich gibt es Regenschauer. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad. Am Dienstag überwiegen zunächst die Wolken, und örtlich fallen noch Schauer. Im Laufe des Tages wird es allmählich freundlicher.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Samstag macht sich die Sonne rar. Graue Wolkenfelder überwiegen, und es fällt gebietsweise Regen oder Sprühregen. Auf manchen Straßen im Nordosten kann sich zunächst noch Glätte bilden. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen zum Teil frisch aus Südwest bis Südost. In den höheren Lagen kann es starke bis stürmische Böen geben.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: