Stuttgart Warum wir uns auf den Frühling freuen

Von ala 03. März 2018 - 14:55 Uhr

Auch wenn Stuttgart gerade bei Minusgraden bibbert, beginnt am Donnerstag meteorologisch der Frühling. Wir haben zwölf Gründe gesammelt, warum wir uns auf diese Jahreszeit freuen.





Stuttgart - Winter ade! Das wäre schön! Am Donnerstag beginnt zumindest meteorologisch der Frühling. Auch wenn in Stuttgart stellenweise noch Schnee liegt und die Menschen unter der eisigen Kälte leiden, der Frühling kommt bestimmt. Wenn die ersten Sonnenstrahlen dann in den Kessel scheinen und die Temperaturen in die Höhe gehen, dann kommen wahre Frühlingsgefühle auf.

Vom entspannten Sonnenbaden auf dem Schlossplatz bis zum Feierabendbier am Palast – wir zeigen, warum Stuttgart gerade im Frühling besonders schön ist – und wir uns auf die warme Jahreszeit freuen.

Wenn das Frühlingswetter vor der Tür steht und die ersten Blumen für bunte Farbtupfer sorgen, dann zeigt sich der Kessel von seiner besonders schönen Seite. Wie wäre es dann, sich nach der Arbeit mit den Kollegen an den Palast der Republik zu setzen? Oder den grünen Ausblick vom Fernsehturm zu genießen? Oder doch lieber den Nachwuchs in der Wilhelma beobachten?

In unserer Bildergalerie haben wir noch mehr Gründe, warum wir uns auf den Frühling in Stuttgart freuen.