5 Die Polizei war in der Nacht zum Freitag in Wendlingen im Einsatz. Foto: 7aktuell.de/ 7Aktuell/7aktuell.de | 7Aktuell

In Wendlingen wird in der Nacht zum Freitag eine schwer verletzte Frau auf der Straße liegend gefunden. Die Polizei rückt an und kann einen Verdächtigen festnehmen. Das ist bislang bekannt.









In Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) ist in der Nacht zu Freitag eine schwer verletzte Frau auf einer Straße gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Polizei gehe nicht von einem Unfall aus.