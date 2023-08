1 Hier ist die 44-Jährige Mutter aus Hessigheim gestorben. Foto: Emanuel Hege

In Hessigheim ist in der Nacht auf Samstag eine Frau auf offener Straße gestorben. Die Bürger sind geschockt, die Unwissenheit beunruhigt. Da ist bisher bekannt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bereits am Dienstagvormittag drückt die Hitze in Hessigheims Straßen, nur wenige Passanten laufen durch die Neckargemeinde, machen kleinere Besorgungen oder sitzen im Schatten. Eigentlich ein normaler Augusttag in dem 2500-Einwohner-Ort, der zwischen steilen Weinrebenzeilen und den ab und zu brüchigen Felsengärten liegt. Doch vier Polizisten streifen durch den Ort, es ist alles andere als ein normaler Tag.