Es ist an der Zeit, Stress und Hektik hinter sich zu lassen. Alles, was uns zum Grübeln bringt, wegzuschieben und nur im Hier und Jetzt verweilen. Wo geht das in der kalten Jahreszeit besser, als in der Therme. Wir stellen acht davon vor.

Limes Thermen: Im Heilwasser entspannen. Foto: Stadtwerke Aalen /ANDREAS WEGELIN

Die Seele baumeln lassen, Kräfte sammeln, auf andere Gedanken kommen. „Einen kleinen Urlaub zwischendurch“, verspricht die Limes Therme in Aalen. Die Wassertemperatur der zwei staatlich anerkannten Heilquellen beträgt 36,4 Grad Celsius. Das Wasser ist aufgrund seines Alters, das bei rund 12 000 Jahren liegt, frei von Umwelteinflüssen. Saunalandschaft, Aqua-Gymnastik und Massagen runden das Entspannungsangebot ab.

2. Caracalla Therme, Baden-Baden

Schwitzen und entspannen in der Caracalla Therme. Foto: Carasana Bäderbetriebe/Dimitri Dell

In der Caracalla Therme in Baden-Baden sind 4000 Quadratmeter für Entspannung reserviert. Der Außenbereich liegt in einem Schlossgarten. Unterschiedliche Pools mit Temperaturen von 18 bis 38 Grad Celsius ermöglichen sportliches Schwimmen und Entspannung. Für alle, die Hitze suchen, stehen diverse Saunen zur Verfügung, beispielsweise die römische Sauna mit 90 Grad Celsius, das Sanarium mit 57 Grad Celsius oder das 47-Grad-heiße Dampfbad.

3. Meersburg Therme, Meersburg

Saunahütte direkt am Bodensee. Foto: Meersburg Therme

Wie ein Kurzurlaub: Direkt am Bodensee gelegen mit einem Panoramablick auf schneebedeckte Schweizer Alpen und einem einmaligen Sonnenuntergang. Das Saunaangebot sind sieben Sauna- und Dampfbäder sowie Ruheräume zum Entspannen. Massagen und Hamam-Anwendungen erweitern das Angebot. Ein besonderes Plus ist der Seezugang.

4. Hotel Therme, Bad Teinach

Bei eisigen Temperaturen im Freien schwimmen. /Bernd Camin

Mit Übernachtung im Hotel oder als Tagesgast – beides ist möglich. Die Hoteltherme erstreckt sich über 2500 Quadratmeter, hinzu kommen 400 Quadratmeter Wasserfläche. Ungefiltertes, naturbelassenes Wasser fließt im Kaltwasserbecken.

Es ist an der Zeit, Hektik und Stress hinter sich zu lassen und Stille zu genießen. Tagesgäste können Eintrittstickets online erwerben.

5. Thermen Badewelt, Sinsheim

Südsee Atmosphäre in Sinsheim. Foto: Thermen und Badewelt Sinsheim

Ein wenig Südsee erwartet die Besucher in der Thermen Badewelt in Sinsheim. 400 echte Palmen machen das Ambiente der Therme aus. Das bedeutet auch: Entspannung nach dem Saunagang unter den Palmen. 13 thematisch gestaltete Saunen und ein Dampfbad stehen Schwitz-Willigen zur Verfügung. Im Wasser kann man den Stress in der Calcium-Lithium Mineralquelle hinter sich lassen oder beim Schweben im Salzwasser.

6. Badeparadies Schwarzwald, Titisee

Entspannen unter Palmen. Foto: Badeparadies Schwarzwald

6000 Quadratmeter Wellness und 300 Quadratmeter Wasser, die der Erholung dienen sollen. Um wohlige Wärme zu erleben, können sich Besucher zwischen zwölf unterschiedlichen Saunawelten wählen und die Gelegenheit ergreifen, mal nichts zu tun außer sich, beispielsweise zwischen der Wasserfallsauna mit 55 Grad, Solarium mit 45 Grad und salzhaltigem Nebel oder der auf 75 Grad erhitzten rustikalen Heimatstube-Sauna zu entscheiden. Für Kinder steht das Galaxy Erlebnisbad zur Verfügung mit 23 Rutschen.

7. Minertaltherme Böblingen

Zwölf Möglichkeiten zum Schwitzen in der Mineraltherme Böblingen. Foto: Mineraltherme Böblingen

Das Thermalwasser sprudelt aus einer Tiefe von 775 Metern. Warm und wohltuend im Entspannungsbecken oder erfrischend in der Kneippanlage. In der Mineraltherme Böblingen stehen zwölf Möglichkeiten zum Schwitzen bereit, darunter die Classic-Sauna, Meerklima-Sauna oder für alle, die es nicht zu heiß bevorzugen die Softsauna. Ein besonderes Highlight ist: Im Sinn-Bad füllen Dampfschwaden den Raum, ätherische Öle und Entspannungsmusik runden das Erlebnis ab.

8. Bodensee Therme, Überlingen

Nach dem Saunagang folgte eine Abkühlung im Bodensee. /Winfried Heinze

Mineralhaltiges Wasser aus 1006 Metern Tiefe und ein Blick auf den glitzernden Bodensee: In Überlingen stehen Ruhe, Entspannung und Natürlichkeit im Mittelpunkt des Besuchs. Für ein gestärktes Immunsystem lässt sich in der Bootshaussauna bei 85 Grad und Musik schwitzen oder in der Seesauna bei 90 Grad sowie Klangschalenerlebnissen und nach dem Saunagang kann man in den Bodensee hüpfen.

