Nach dem Weindorf ist immer noch Weindorf, zumindest seit diesem Jahr. Erstmalig kooperiert das Weindorf mit der Schräglage, heißt: Mittwoch bis Samstag wird es jeden Abend nach dem Weindorf eine Aftershow-Party im Schräglage Club geben.

Am Mittwoch geht’s zur Eröffnung des Festes mit DJ 5. Ton von den Massiven Tönen an den Reglern los, am Freitag, 1. September, lädt der Club zur „90 Kids“-Party mit DJ Gambit, den Tag darauf kann zum Hip-Hop-Sound der 2000er getanzt werden. „Wir haben als Schräglage Club natürlich ein Hip-Hop-Programm für die Aftershow-Parties geplant“, sagt Schräglage-Geschäftsführer Heiko Grelle. Party-Schlager werden also sicher nicht gespielt, „aber Weindorf-tauglicher Hip-Hop“, verspricht Grelle.

Doch das ist noch nicht alles. Bei gutem Wetter öffnet die Schräglage einen Außenbereich vor dem Club, während im Club (bei jedem Wetter) die sogenannte Club-Laube eingerichtet wird, bei der es mittwochs bis samstags ab 17 Uhr Wein, ab 19 Uhr entspannte Beats sowie je Abend auch Tastings und Afterworks geben wird.

Diverse Wine Tastings und andere Events

Unter anderem können sich Besucher sich auf ein Kessler-Tasting, zwei „Meet your favorite Winzer“-Events mit Christoph Kern vom Weingut Wilhelm Kern und Moritz Haidle vom Weingut Karl Haidle sowie jeden Donnerstag Afterworks mit den beiden Schwestern Anna-Lisa Wenzler und Mona Maisack vom jungen Stuttgarter Weinshop Wein-Moment freuen. Zu den Afterworks sind online Tickets im Voraus erhältlich, wer nicht mitmachen möchte, schlürft halt einfach sein Viertele draußen.

Ein besonderes Highlight erwartet Wein- und Hip-Hop-Freunde am 8. September, wenn Moritz „Ritzi“ Haidle und der Stuttgarter Rapper und Produzent Felix Göppel aka Dexter zum Urban Wine Tasting laden. Neben den Afterworks ist auch das ein Event, für das im Voraus online Tickets angeboten werden.

Dabei werden nicht nur die eigenen Schräglage-Weine, die gemeinsam mit Haidles Weingut entstanden sind (ganz neu ist die Schräglage Chardonnay-Weissburgunder Cuvée) verkostet, sondern auch der neueste Wein aus der „Dexy“-Line: eine Cuvée aus Grauem und Weißem Burgunder, die Haidle und Göppel gemeinsam herausgebracht haben. „Der Abend wird was Besonderes, weil Felix nicht nur auflegen, sondern auch live ein paar seiner Songs performen wird“, verrät Moritz Haidle. „Und im Anschluss legen dann DJ Crypt und ich persönlich bei der Aftershow-Party auf.“

Ausgeschenkt werden in der Club-Laube neben den eigenen Schräglage-Weinen auch die Weine der lokalen Partnerinnen und Partner wie Winzer Christoph Kern oder Wein-Moment, die Weine unterschiedlicher Jungwinzer mitbringen. Wie viel kostet das Glas? „Die Preise bewegen sich zwischen 8,50 und 12,50 Euro pro Viertele“, sagt Schräglage-Chef Grelle.

Last but not least: Am 9. September veranstaltet die Schräglage von 21 bis 23 Uhr eine Kopfhörer-Party in der BW-Bank Kulturlaube an der Ecke Schillerplatz/Richard-von-Weizsäcker-Planie.

Weindorf Aftershow Parties, Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 30. August bis 9. September je Mittwoch bis Samstag, mehr Infos auf der Homepage des Stuttgarter Weindorfs.