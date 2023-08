1 Pro-Stuttgart-Geschäftsführerin Bärbel Mohrmann will bei Champagner-Verstößen streng durchgreifen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Verein Pro Stuttgart bittet beim Weindorf erstmals Wirte zur Kasse, die Champagner ausschenken. Nur regionale Produkte sind erlaubt. Selbst Spaghetti Bolognese sind verboten. „Wir wollen nicht zum Wasen werden“, erklärt Chefin Bärbel Mohrmann.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf die hohe Qualität der regionalen Weine und der schwäbischen Küche ist Bärbel Mohrmann, die Geschäftsführerin des Weindorf-Vereins Pro Stuttgart, sehr stolz. Dass es in den vergangenen Jahren an einzelnen, aber wenigen Orten trotz des Verbots heimlich, quasi unter dem Laubentisch, Champagner gab, gefällt ihr ganz und gar nicht. Ein offenes Geheimnis ist, dass manch ein Wirt auf Wunsch von Gästen französische Schampusflaschen, deren Etiketten mit Alufolie zugedeckt wurden, aufs Fest geschmuggelt hat. Das soll in diesem Jahr auf dem regionalen Weinfest nicht mehr toleriert werden.