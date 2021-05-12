Wer sich entschließt, Wein selbst herzustellen und dafür einen Weinballon benutzen möchte, der muss diesen als erstes säubern. Welche Möglichkeiten es gibt, einen Weinballon zu reinigen, erfahren Sie hier.
Ob Glaskaraffe, Dekantierer oder Weinballon – ab einer bestimmten Größe hat man beim Säubern mit einer normalen Flaschenbürste bei runden Glasgefäßen mit schmalem Hals schlechte Karten. Mit einem Volumen von bis zu 54 Litern stellt dabei die Reinigung von Weinballons eine besondere Herausforderung dar. Um einen Weinballon zu säubern, haben Sie folgende Möglichkeiten: