Weihnachtswunderland in Asperg: Im Weihnachtshaus sind die Dinos los

8 Im Weihnachtswunderland in Asperg dreht sich in diesem Jahr alles um Dinosaurier. Foto: privat

Jedes Jahr verwandelt Familie Nitschke ihr Grundstück in Asperg (Kreis Ludwigsburg) in ein Weihnachtswunderland. In diesem Jahr hat das Motto aber eigentlich gar nicht so viel mit Weihnachten zu tun.











Link kopiert



Im Landkreis Ludwigsburg gibt es mittlerweile gleich mehrere Grundstücke, die in der Weihnachtszeit aufwendig dekoriert werden, in deren Gärten zahlreiche weihnachtliche Figuren stehen und die mit hunderten Metern Lichterketten ganze Straßenzüge erleuchten. In Erdmannhausen steht ein solches Haus, ebenso in Benningen und in Asperg. Dort stellt Familie Nitschke ihr Weihnachtswunderland an der Jagststraße jedes Jahr unter ein anderes Motto. In diesem Jahr bewegen sie sich dafür sogar aus dem Weihnachtskosmos heraus – diesmal können die Besucher dort mit Dinosauriern Weihnachten feiern.