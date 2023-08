1 Früher stand vor dem Reisebüro ein Sonnenschirm in AfD-Blau mit dem Logo der rechtspopulistischen Partei. Foto: Schwarzwälder Bote/Stopper

Der Touristikkonzern Tui will die Verträge mit einem Reisebüro in Hechingen kündigen, weil es durch Werbung für die AfD aufgefallen war. Der Betreiber, ein AfD-Stadtrat, gibt sich nach dem ersten Einlenken nun kämpferisch.









Selten erreichen Reisebüros noch so viel Aufmerksamkeit wie derzeit das von Johannes Simon in Hechingen. Das liegt vor allem an der politischen Einstellung des 72-Jährigen: Denn Simon sitzt für die AfD im Hechinger Gemeinderat, vor seinem Büro war lange ein AfD-Infostand mit Sonnenschirm in AfD-Blau und mit dem Logo der rechtspopulistischen Partei zu sehen. Zudem startet dort jeden Montag eine Gruppe von AfD-Sympathisanten, um mit Deutschland-Fahnen durch das Städtchen im Zollernalbkreis zu ziehen und die Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung zu demonstrieren.