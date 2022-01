Wechselspiele in der Oberliga

1 Dominik Salz hat in dieser Saison bisher 13 Tore erzielt – nun wechselt er in die Regionalliga. Foto: Baumann/Volker Müller

Der SGV Freiberg verliert einen seiner drei Top-Stürmer: Dominik Salz wechselt mit sofortiger Wirkung zum Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach. Der Oberliga-Spitzenreiter holt Ersatz von einem Ligarivalen.















Stuttgart - Kurz vor Ende des Wintertransferfensters kam es in der Region noch zu einem interessanten Wechsel: Dominik Salz vom Oberliga-Spitzenreiter SGV Freiberg schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach an. Der 34-Jährige erzielte in der Vorrunde 13 Treffer für die Mannschaft von Trainer Evangelos Sbonias. Er gehörte zum torhungrigen SGV-Trio mit Kapitän Marco Grüttner (18 Treffer) und Marcel Sökler (13 Treffer). Ebenfalls den SGV verlassen wird Torwart Kevin Rauhut, der erst vor der Saison von Fortuna Köln gekommen war. Der 32-Jährige wechselt zu Viktoria Köln und wird beim SGV intern ersetzt.

Im Fall von Salz heißt es aus den Reihen der Freiberger, dass der Torjäger ursprünglich kürzer treten wollte. Dann aber sei das Angebot aus Großaspach gekommen. Bei der Mannschaft von Trainer Hans-Jürgen Boysen wird er nun gemeinsam mit Ex-Profi Sascha Mölders an vorderster Front versuchen, den Abstieg zu verhindern.

Um seine Aufstiegspläne nicht zu gefährden, hat der SGV Freiberg, wie nicht anders zu erwarten, für Ersatz gesorgt. Konstantinos Markopoulos vom Ligarivalen FSV 08 Bietigheim-Bissingen kommt für Salz zum Tabellenführer der fünften Liga. „Wir freuen uns, dass wir mit Kosta einen so guten Ersatz gefunden haben. Da er ein anderer Spielertyp ist wie Dominik, gewinnen wir zusätzlich auch nochmals an taktischer Flexibilität“, sagte SGV-Sportdirektor Christian Werner. Ebenfalls neu zum SGV kommt Stürmer Antonio Babic von der U19 der Stuttgarter Kickers.

Der 29-jährige Grieche Markopoulos, an dem auch die SG Sonnenhof Interesse zeigte, war in der Hinrunde zehnmal erfolgreich und hinterlässt beim FSV 08 eine große Lücke. „Wir sind brutal enttäuscht von dem Spieler, da er erst im Sommer seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte und uns nun erst Mitte Januar von seinem Wechselwunsch erzählte“, sagte Bissingens Sportlicher Leiter Oliver Dense, dem noch ein weiterer Abgang drohte: Mittelfeldspieler Filimon Gerezgiher (21) war beim Regionalligisten VfB Stuttgart II im Gespräch, der Transfer hat sich jedoch auf den letzten Drücker zerschlagen.

Weiterhin Offensivmann Nummer vier bleibt beim SGV Flamur Berisha. Der 22-Jährige wäre gerne sofort zu den Stuttgarter Kickers gewechselt, doch Freiberg ließ ihn nicht ziehen. So kommt der Transfer zu den Blauen erst im Sommer zustande. „Wir sind dennoch in der Offensive gut aufgestellt“, sagte Marc Stein, der Sportliche Leiter der Kickers. Sein erstes Testspiel nach dem Trainingslager gegen die SG Sonnenhof Großaspach hat der Oberliga-Zweite für diesen Mittwoch (15 Uhr/Bezirkssportanlage) terminiert, wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es könnte das Premierenspiel für Dominik Salz im Dress des Regionalligisten werden.